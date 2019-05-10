В Гомеле первоклассница спасла мать на пожаре

9 мая в 22:49 спасателям поступил звонок от девочки о горении квартиры в областном центре. Было задымление на четвертом этаже. Хозяйка квартиры — неработающая женщина 1986 года рождения.

Как сообщает Гомельское областное управление МЧС, дочь хозяйки квартиры на момент возникновения пожара находилась в другой комнате. Девочка почувствовала запах дыма, забежала в горящую комнату, разбудила спящую на полу мать, вызвала спасателей и выбежала на лестничную клетку.

Ребенок с отравлением угарным газом госпитализирован. Ее отец на момент пожара был на даче.

Со слов соседей, семья характеризуется посредственно. Состоит на учете в списках для работы смотровой комиссии на 2019 год как злоупотребляющие спиртными напитками.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем при курении.

Всего за дежурные сутки на территории Беларуси произошло 14 пожаров. Всего с начала года – 2515 пожаров (за аналогичный период прошлого года – 2356).