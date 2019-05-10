Суд над белорусским «шпионом» Юрием Политикой начнется в Чернигове 20 мая

Заседание суда в Чернигове по делу белоруса Юрия Политики, которого Украина обвиняет в шпионаже, перенесено на 20 мая. Об этом БелаПАН сообщил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Он напомнил, что предыдущее заседание было запланировано на 6 мая. «Оно не состоялось из-за невозможности прибытия защиты и переводчика», — сказал Глаз.

В начале апреля Новозаводской районный суд Чернигова продлил Политике срок содержания под стражей до 31 мая.

Юрий Политика был задержан СБУ 16 июня 2017 года в автобусе Чернигов — Гомель в пункте пропуска «Новые Яриловичи» Черниговского пограничного отряда.

5 октября 2018 года председатель КГБ Валерий Вакульчик заявил, что обменивать осужденного в Беларуси за шпионаж украинского журналиста Павла Шаройко на Юрия Политику не будут, так как вина Политики не доказана. При этом он отметил, что белорусская сторона рассматривает вопрос о помиловании Шаройко.