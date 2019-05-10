«Королева симфо-метала» Тарья Турунен везет в Минск новый альбом и все хиты

14 мая в Беларуси впервые за последние пять лет выступит финская певица Тарья Турунен.

Около десяти лет она была голосом и лицом финской метал-группы Nightwish. Вместе они записали пять альбомов, объехали весь мир, покорили почти все возможные высоты, но в 2005 году расстались.

После этого Тарья Турунен начала сольную карьеру, в рамках которой выпустила четыре студийных рок-альбома, два альбома зимних песен, один классический альбом и три концертных диска.

Помимо лучших песен разных лет, в рамках концерта в Минске прозвучат песни из нового студийного альбома певицы The Shadow Self, который многие критики назвали самым тяжелым и самым сильным в ее дискографии.

Предыдущий концерт Тарьи Турунен в Минске состоялся в ноябре 2014 года.