В Минске пропала 25-летняя африканка
Стличные правоохранители ведут розыск пропавшей 25-летней уроженки Африки Джейн Томпсон. Девушка вечером восьмого мая ушла из дома (проживает в Минске на улице Я.Лучины, 34) и исчезла.
Она была одета в красный свитер, черные джинсы, полосатые носки, темно-синие туфли.
В руках у нее были розовый чемодан и черная дамская сумочка.
Милиция просит всех, кому что-либо известно о судьбе Джейн позвонить по телефонам:
- +375 17 3676202;
- +375 29 5583555;
- +375 44 5583535;
- 102.
Ранее сообщалось, что друзья ищут пропавшую в США 24-летнюю Алесю Махневу.