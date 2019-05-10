В Минске пропала 25-летняя африканка

Стличные правоохранители ведут розыск пропавшей 25-летней уроженки Африки Джейн Томпсон. Девушка вечером восьмого мая ушла из дома (проживает в Минске на улице Я.Лучины, 34) и исчезла.

Она была одета в красный свитер, черные джинсы, полосатые носки, темно-синие туфли.

В руках у нее были розовый чемодан и черная дамская сумочка.

Милиция просит всех, кому что-либо известно о судьбе Джейн позвонить по телефонам:

+375 17 3676202;

+375 29 5583555;

+375 44 5583535;

102.

Ранее сообщалось, что друзья ищут пропавшую в США 24-летнюю Алесю Махневу.