В Минске пропала 25-летняя африканка

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Стличные правоохранители ведут розыск пропавшей 25-летней уроженки Африки Джейн Томпсон. Девушка вечером восьмого мая ушла из дома (проживает в Минске на улице Я.Лучины, 34) и исчезла.

Она была одета в красный свитер, черные джинсы, полосатые носки, темно-синие туфли.

В руках у нее были розовый чемодан и черная дамская сумочка.

Милиция просит всех, кому что-либо известно о судьбе Джейн позвонить по телефонам:

  • +375 17 3676202;
  • +375 29 5583555;
  • +375 44 5583535;
  • 102.

Ранее сообщалось, что друзья ищут пропавшую в США 24-летнюю Алесю Махневу.
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Тэги: пропал человек Персона: Джейн Томпсон Город: Минск

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