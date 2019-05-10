МТС запустил связь в тоннелях между станциями «Петровщина» и «Грушевка»

Мобильная связь и скоростной интернет МТС теперь доступны в перегонах между станциями первой линии метро «Петровщина», «Михалово» и «Грушевка».

Кроме того, оператор продолжает включать базовые станции в тоннелях второй ветки столичной подземки. Пассажиры могут пользоваться связью во время движения поездов в перегонах между станциями «Могилевская», «Автозаводская», «Партизанская», «Тракторный завод» и «Пролетарская».

Как заявляет оператор, пропускная способность сети позволяет слушать музыку, смотреть фильмы онлайн и обмениваться файлами.

В конце апреля связь в перегонах между станциями включил также и телеком-оператор velcom | A1.