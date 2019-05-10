Европейцы ухудшили прогноз развития экономики Беларуси

Европейский банк реконструкции и развития обновил экономический прогноз по странам, в которых работает, и ухудшил оценки развития ситуации в Беларуси.

Экономические обзоры ЕБРР публикует раз в шесть месяцев. В майском обзоре говорится, что в 2019 году белорусская экономика вырастет на 2%, а в 2020 году — на 1,8%.

При этом в ноябре 2018 года ЕБРР ожидал, что белорусская экономика вырастет в 2019-м на 2,5%. Таким образом, по сравнению с ноябрьским майский прогноз банка в отношении Беларуси снижен на 0,5 процентного пункта. Следует отметить, что в ноябре 2018 года по сравнению с майской оценкой 2018 года ЕБРР также снижал на 0,5 процентного пункта прогноз в отношении темпов роста белорусской экономики.

По мнению экономистов ЕБРР, «без глубоких структурных реформ белорусская экономика имеет ограниченный потенциал» для роста.

В то же время, отмечают авторы обзора, риски для экономического роста Беларуси увеличились.

«Российский «налоговый маневр» может значительно снизить доходы белорусской нефтеперерабатывающей промышленности, что повлияет на фискальный баланс и сокращает экономический и экспортный рост», — прокомментировали перспективы белорусской экономики эксперты ЕБРР.

Официальный прогноз белорусских властей предполагает, что экономика в текущем году вырастет на 4%. В свою очередь экономисты Всемирного банка и Международного валютного фонда считают, что темпы экономического роста в стране будут вдвое ниже официальных.

Согласно апрельской оценке Всемирного банка, рост ВВП Беларуси в 2019 году составит 2,2%, в 2020-м — 2,4%, в 2021-м — 2,1%.

По сравнению с январской оценкой банка экономический прогноз по Беларуси на 2019-2021 годы ухудшен на 0,5, 0,1 и 0,4 процентного пункта соответственно.

При этом экономисты Всемирного банка полагают, что при отсутствии компенсации потерь, связанных с российским налоговым маневром, белорусская экономика может оказаться в состоянии стагнации или рецессии.

Вслед за Всемирным банком экономический прогноз в апреле в отношении Беларуси ухудшил и Международный валютный фонд.

Согласно обновленному прогнозу МВФ, ожидается, что в 2019 году белорусская экономика вырастет на 1,8%, в 2020 году — на 2,2%. В октябре 2018-го МВФ прогнозировал рост белорусской экономики в 2019 году на 3,1%.