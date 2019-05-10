Победитель «Евровидения-2009» Александр Рыбак записал новый трек

Популярный норвежский музыкант белорусского происхождения Александр Рыбак выпустил романтическую балладу I’m Still Here.

Как рассказал Александр Рыбак, композиция I’m Still Here «долгое время лежала в полке», но не так давно он решил ее перезаписать. «Новое звучание и аранжировка сделали ее совсем иной. Я чувствую, что этой песней могу вновь открыть свое сердце для моих любимых поклонников», — прокомментировал исполнитель.

Релиз трека фактически совпал с десятой годовщиной победы Александра Рыбака на «Евровидении» в Москве в 2009 году с композицией Fairytale.

С тех пор количество поклонников творчества Рыбака выросло в геометрической прогрессии. У певца более чем 1,5 млн подписчиков в социальных сетях — 800 000 в Facebook, 200 000 в Instagram и 590 000 в YouTube. Два видео на YouTube набрали более чем 100 млн просмотров.

Сейчас Александр Рыбак работает над собственным мюзиклом, премьера которого запланирована в это Рождество.