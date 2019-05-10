Стартующий сегодня ЧМ-2019 по хоккею пройдет по новому регламенту

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По решению Международной федерации хоккея (ИИХФ) регламент мирового первенства претерпел изменения.

Так, в частности, в 1/2 финала пары будут составлены исходя из рейтинга по итогам группового раунда в соответствии с регламентом:

  1. позиция в группе;
  2. количество очков;
  3. разница шайб;
  4. количество заброшенных шайб;
  5. рейтинг сборной.

Кроме этого, как сообщается, в матче за золото в случае ничьей не будут пробиваться буллиты – финалисты будут играть до победной шайбы в формате 3х3.

Напомним, чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе пройдет 10-26 мая на аренах Братиславы и Кошице.

16 сборных разделены на два октета:

  • группа А (Кошице): Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция, Великобритания;
  • группа В (Братислава): Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия, Италия).

Сюжет: ЧМ-2019 по хоккею
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Тэги: хоккей-ЧМ-2019

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