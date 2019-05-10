Стартующий сегодня ЧМ-2019 по хоккею пройдет по новому регламенту

По решению Международной федерации хоккея (ИИХФ) регламент мирового первенства претерпел изменения.

Так, в частности, в 1/2 финала пары будут составлены исходя из рейтинга по итогам группового раунда в соответствии с регламентом:

позиция в группе; количество очков; разница шайб; количество заброшенных шайб; рейтинг сборной.

Кроме этого, как сообщается, в матче за золото в случае ничьей не будут пробиваться буллиты – финалисты будут играть до победной шайбы в формате 3х3.

Напомним, чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе пройдет 10-26 мая на аренах Братиславы и Кошице.

16 сборных разделены на два октета: