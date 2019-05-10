Стартующий сегодня ЧМ-2019 по хоккею пройдет по новому регламенту
По решению Международной федерации хоккея (ИИХФ) регламент мирового первенства претерпел изменения.
Так, в частности, в 1/2 финала пары будут составлены исходя из рейтинга по итогам группового раунда в соответствии с регламентом:
- позиция в группе;
- количество очков;
- разница шайб;
- количество заброшенных шайб;
- рейтинг сборной.
Кроме этого, как сообщается, в матче за золото в случае ничьей не будут пробиваться буллиты – финалисты будут играть до победной шайбы в формате 3х3.
Напомним, чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе пройдет 10-26 мая на аренах Братиславы и Кошице.
16 сборных разделены на два октета:
- группа А (Кошице): Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция, Великобритания;
- группа В (Братислава): Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия, Италия).