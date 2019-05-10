Турчанка потеряла детей из-за врачебной ошибки

У пациентки якобы выявили онкологию и назначили ей курс химиотерапии, который негативно повлиял на ее здоровье, но та оказалась всего лишь беременной.

У 35-летней Серпил Баги удалили опухоль одного из яичников, а спустя три месяца выявили резкое повышение уровня хорионического гонадотропина. Этот гормон может вырабатываться как при онкологии, так и во время беременности, передает mirror.co.uk .

Позднее стало понятно, что обнаруженные в матке две опухоли длиной 12 и 19 сантиметров были зародышами близнецов. Детей женщина потеряла: из-за химиотерапии случился выкидыш.

Пострадавшая и супруг хотят обратиться в суд, чтобы наказать виновных врачей.