Турчанка потеряла детей из-за врачебной ошибки

/ Мир
Просмотров: 874

У пациентки якобы выявили онкологию и назначили ей курс химиотерапии, который негативно повлиял на ее здоровье, но та оказалась всего лишь беременной.

У 35-летней Серпил Баги удалили опухоль одного из яичников, а спустя три месяца выявили резкое повышение уровня хорионического гонадотропина. Этот гормон может вырабатываться как при онкологии, так и во время беременности, передает mirror.co.uk.

Позднее стало понятно, что обнаруженные в матке две опухоли длиной 12 и 19 сантиметров были зародышами близнецов. Детей женщина потеряла: из-за химиотерапии случился выкидыш.

Пострадавшая и супруг хотят обратиться в суд, чтобы наказать виновных врачей.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Турция выкидыш химиотерапия онкология

Другие материалы на эту тему:

Профилактика рака в Беларуси. «Обращаться к врачу надо, если ничего не болит»

Профилактика рака в Беларуси. «Обращаться к врачу надо, если ничего не болит»

Волшебной таблетки от рака в ближайшее время создано не будет

Волшебной таблетки от рака в ближайшее время создано не будет

«Болеют чаще, но умирают реже». В Минске растет процент онкозапущенности

«Болеют чаще, но умирают реже». В Минске растет процент онкозапущенности

«Цель — нормальные условия для пациентов». Новый радиологический корпус изнутри

«Цель — нормальные условия для пациентов». Новый радиологический корпус изнутри