Фотофакт. В зимнем дворце Тышкевича в Вильнюсе сделают офисы
В 2020 году начнут строительство многофункционального комплекса на территории между ул. Жигиманту, Радвилу и Тилто в Вильнюсе.
Глава компании Vastint Lithuania Кястутис Вадяцкис сказал
«Будут и офисы, которые разместятся в зимнем дворце Юзефа Тышкевича. Их будет немного. Появится и гостиница», — сказал Вадяцкис. Размер будущего здания также будет зависеть от вердикта специалистов по охране культурного наследия.
Инвестиционный проект Radvilų valdos (усадьба Радзивилла) компания купила у Имущественного банка за 12,35 млн. евро в 2016 году.