Фотофакт. В зимнем дворце Тышкевича в Вильнюсе сделают офисы

В 2020 году начнут строительство многофункционального комплекса на территории между ул. Жигиманту, Радвилу и Тилто в Вильнюсе.

Источник: Vastint Lithuania

Глава компании Vastint Lithuania Кястутис Вадяцкис сказал delfi.lt , что на территории в 1,8 га, вместо бывшей больницы Красного креста, появится многофункциональный комплекс: часть зданий снесут, построят новые, отреставрируют имеющиеся. Большую часть территории займут квартиры.

«Будут и офисы, которые разместятся в зимнем дворце Юзефа Тышкевича. Их будет немного. Появится и гостиница», — сказал Вадяцкис. Размер будущего здания также будет зависеть от вердикта специалистов по охране культурного наследия.

Инвестиционный проект Radvilų valdos (усадьба Радзивилла) компания купила у Имущественного банка за 12,35 млн. евро в 2016 году.