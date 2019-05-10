Фотофакт. В зимнем дворце Тышкевича в Вильнюсе сделают офисы

/ Общество
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В 2020 году начнут строительство многофункционального комплекса на территории между ул. Жигиманту, Радвилу и Тилто в Вильнюсе.

Источник: Vastint Lithuania

Глава компании Vastint Lithuania Кястутис Вадяцкис сказал delfi.lt, что на территории в 1,8 га, вместо бывшей больницы Красного креста, появится многофункциональный комплекс: часть зданий снесут, построят новые, отреставрируют имеющиеся. Большую часть территории займут квартиры.

«Будут и офисы, которые разместятся в зимнем дворце Юзефа Тышкевича. Их будет немного. Появится и гостиница», — сказал Вадяцкис. Размер будущего здания также будет зависеть от вердикта специалистов по охране культурного наследия.

Инвестиционный проект Radvilų valdos (усадьба Радзивилла) компания купила у Имущественного банка за 12,35 млн. евро в 2016 году.
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Тэги: гостиница недвижимость офисы Беларусь-Литва Персона: Кястутис Вадяцкис Юзеф Тышкевич Город: Вильнюс

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