Ингушского оппозиционера Исмаила Нальгиева выслали из Беларуси

Задержанного 8 мая в минском аэропорту ингушского оппозиционера и блогера выслали из Беларуси в Россию, также запретив въезд в нашу страну на 10 лет.

Об этом сообщил адвокат Антон Гашинский. О высылке он узнал от начальника отдела по гражданству и миграции Октябрьского РУВД Минска.

Гашинский подал жалобу на решение замначальника ОГиМ Октябрьского РУВД о высылке Нальгиева и вынесенном ему запрете на въезд в Беларусь. Ожидалось, что процесс депортации будет приостановлен на время рассмотрения жалобы.

Нальгиева задержали в минском аэропорту 8 мая. Статья Кодекса об административных правонарушениях, по которой его задержали, неизвестна. Предполагалось, что 10 мая задержанного будут судить, но позже адвокату сообщили, что суда не будет.

Заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий ранее сообщил, что 8 мая для Нальгиева в ИВС приняли передачу, а 9 мая адвокат написал ряд жалоб на действия милиции при задержании россиянина.

Правозащитники потребовали от белорусских властей не допустить нарушения прав Исмаила Нальгиева. В совместном заявлении, текст которого был опубликован 9 мая на сайте РОО «Правовая инициатива», отмечается, что руководитель общественной организации «Выбор Ингушетии» Исмаил Нальгиев был задержан при попытке вылета из Минска в Прагу. «Исмаил Нальгиев известен как активный участник протестов против договора о границе между Чечней и Ингушетией. Мы предполагаем, что задержание активиста связано с его участием в протестах на территории Ингушетии», — говорится в заявлении.

«Существует риск передачи Исмаила Нальгиева властям Ингушетии без соблюдения установленной законом процедуры, поскольку такие случаи уже были в Беларуси: в 2017 году Мурад Амриев был „передан“ России, несмотря на его заявления об угрозах применения пыток в случае выдачи, также в 2017 году из Беларуси был вывезен Владимир Егоров и передан сотрудникам ФСБ без какой-либо правовой процедуры», — напоминают авторы заявления.

Они отмечают, что в Ингушетии существует угроза применения пыток в отношении Нальгиева, и напоминают, что в соответствии с Конвенцией ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания «ни одно государство-участник не должно высылать, возвращать или выдавать какое-либо лицо другому государству, если существуют серьезные основания полагать, что ему может угрожать там применение пыток». Кроме того, согласно белорусскому законодательству иностранцы не могут быть выдворены за пределы Республики Беларусь в государство, где их жизни или свободе угрожают опасность и пытки.