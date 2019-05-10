Митрополит Павел посоветовал бывшим коммунистам покаяться на исповеди

Людям, которые в СССР состояли в коммунистических организациях, стоит покаяться на исповеди, сказал патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Павел в эфире рязанского телеканала «Эхо-ТВ» во время программы «Беседы с владыкой Павлом».

Православный иерарх затронул эту тему, отвечая на вопрос витеблянки, которая спросила у него, нужно ли ей исповедаться в том, что в советское время она по принуждению вступила в комсомольскую организацию.

«Я не буду вас сейчас осуждать или критиковать, — обратился к телезрительнице патриарший экзарх. — Да, действительно, было время, когда людей заставляли вступать в пионеры, комсомол, коммунистическую партию. КПСС действительно была антицерковной, антирелигиозной партией, которая боролась с церковью не только в идеологическом, но и в прямом, даже физическом плане».

«Люди проявили малодушие, думали, мол, все вступают, но ведь были и те люди, которые не вступали в пионеры, комсомол, партию, твердо стояли на этой позиции. Очень многие сохраняли преданность церкви», — отметил Павел.

По словам митрополита, ни священники, ни церковь в целом не осуждают за такие поступки, поскольку у людей были разные причины и мотивы присоединиться к коммунистическим организациям.

«Тем не менее, если вы задали этот вопрос, он уже свидетельствует о том, что вам совесть говорит, что вы сделали что-то не так. Поэтому правильно будет прийти и на исповеди перед священником сказать Богу: „Господи, прости, да, был такой грех, слабость“», — посоветовал священнослужитель.