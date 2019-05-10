Украинский ветеран подорвал себя гранатой

Участник Антитеррористической операции на Донбассе простился с родными и покончил с собой при помощи осколочной гранаты.

Фото: Нацполиция

По информации Нацполиции Украины, 36-летний мужчина скончался в селе Чупира Белоцерковского района. Вернувшись два года назад из зоны АТО, он неоднократно пытался совершить суицид.

По словам близких погибшего, он попрощался с ними 10 мая, после чего пошел к оврагу, откуда через некоторое время послышался взрыв. Прибывшие на место правоохранители обнаружили там мертвое тело.