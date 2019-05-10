Профсоюзному лидеру Федыничу смягчили режим отбывания домашней «химии»

Уголовно-исполнительная инспекция Центрального РУВД Минска приняла решение о смягчении режима отбывания наказания для лидера профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадия Федынича.

Федынича и бывшего бухгалтера профсоюза Игоря Комлика в августе 2018 года суд Советского района столицы признал виновными в уклонении от уплаты налогов и приговорил к четырем годам ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа (так называемая домашняя «химия») с пятилетним запретом занимать руководящие должности.

Профлидер должен был находиться дома после 19:00 в будние дни и не имеет права покидать квартиру в выходные. Ему запрещено употреблять алкоголь в течение всего срок наказания. Сотрудники милиции могут прийти к нему домой в любое время суток, чтобы проверить соблюдение этих условий.

Федынич сообщил, что для него установили новое, более удобное, время посещения организаций здравоохранения, почты, торговых и других объектов в будние дни — с 18:00 до 20:00. Раньше он должен был это делать с 12:00 до 14:00. Также он не мог оставаться на работе после шести часов вечера и принимать людей в связи с тем, что уже в 19:00 должен был находиться дома.

Инспекция также установила новое расстояние для свободного выхода профлидера из его жилища — от квартиры до почтового ящика.

Федынич отметил, что не удовлетворено его ходатайство о разрешении в определенное время посещать церковь и помогать по хозяйству родственникам. «Ответ отрицательный, он ничем не мотивирован. Поэтому будем обращаться в уголовно-исполнительную инспекцию снова», — сообщил он.

По словам лидера профсоюза, которому предстоит отбыть еще более трех лет наказания, он не рассчитывает на применение в его отношении закона об амнистии, который планируется принять в этом году к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. «Во-первых, нужно дождаться законопроекта, чтобы увидеть статьи, по которым амнистия будет применена. Но наверняка есть какой-то формальный или неформальный перечень лиц, которые под амнистию не попадут в любом случае», — считает Федынич.

В связи с судебным запретом Федыничу занимать руководящие должности обязанности председателя профсоюза РЭП сейчас официально исполняет Зинаида Михнюк.