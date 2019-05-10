Руководитель фермерского хозяйства на Минщине обманул 14 человек на 200 тысяч рублей

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По данным следствия, 41-летний подозреваемый под предлогом приобретения оборудования уговорил работников и знакомых стать кредитополучателями, обещая погашать платежи.

На основании ложных справок о зарплате граждане брали на себя кредиты, а деньги передавали мошеннику, сообщили в пресс-службе СК. Жертвами подозреваемого стали 14 человек, которые получили кредиты на сумму более 200 тысяч рублей.

Фигурант неоднократнопосещал игорные заведения, где он использовал кредитные деньги потерпевших.
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Тэги: мошенничество фермерское хозяйство

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