Руководитель фермерского хозяйства на Минщине обманул 14 человек на 200 тысяч рублей

По данным следствия, 41-летний подозреваемый под предлогом приобретения оборудования уговорил работников и знакомых стать кредитополучателями, обещая погашать платежи.

На основании ложных справок о зарплате граждане брали на себя кредиты, а деньги передавали мошеннику, сообщили в пресс-службе СК. Жертвами подозреваемого стали 14 человек, которые получили кредиты на сумму более 200 тысяч рублей.

Фигурант неоднократнопосещал игорные заведения, где он использовал кредитные деньги потерпевших.