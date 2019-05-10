Зеленский раскритиковал Порошенко в видеообращении

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Новоизбранный президент Украины призвал назначить дату инаугурации на 19 мая.

«Я обращаюсь к Верховной Раде: на ближайшем заседании вы должны назначить дату инаугурации на 19 мая. Этого требую не я, этого требует народ Украины, в интересах которого вы присягали действовать», — говорится в видеобращении Зеленского.

Зеленский обвинил президента Петра Порошенко в активных перестановках в высшем командном составе ВСУ,  в перестановках в Верховном суде, совершаемых в своих интересах.
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Тэги: выборы в Украине инаугурация Персона: Владимир Зеленский Петр Порошенко Город: Киев

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