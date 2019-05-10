Ученые узнали о передаче гонореи при поцелуях

Новое исследование австралийских ученых оспаривает широко распространенное мнение, будто венерическими заболеваниями можно заразиться только половым путем.

Исследователи обнаружили, что поцелуи могут служить способом передачи оральной гонореи, особенно среди гомосексуальных мужчин, передает The Washington Post .

Ученые изучили анкеты более чем 3000 гомосексуальных и бисексуальных мужчин в Центре сексуального здоровья в Мельбурне, и у шести процентов оказался положительный результат на оральную гонорею. Мужчины отметили, что за последние три месяца у них было в среднем четыре партнера, с которыми они только целовались, пять, с которыми был секс с поцелуями, и один партнер, с которым был секс без поцелуев.

«Мы обнаружили, что чем больше людей целовали человека, тем выше риск развития гонореи в горле, независимо от наличия секса. Эти данные бросают вызов общепринятым представлениям о путях передачи гонореи, которые бытовали в течение последних 100 лет», — написал ведущий автор исследования Эрик Чоу.

Результаты могут быть важны для понимания заболевания, поскольку гонорея продолжает распространяться и становится более устойчивой к лечению. Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, некоторые штаммы гонореи уже стали устойчивыми к большинству назначенных антибиотиков.