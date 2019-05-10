ЧМ-2019 по хоккею. Россия обыграла Норвегию, а Финляндия — Канаду

10 мая в Словакии начался чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе.

В Кошице, где играет группа А, Финляндия обыграла Канаду — 3:1 (1:1, 0:0, 2:0). У финнов дублем отметился 18-летний форвард Каапа Какко, еще одна шайба на счету нападающего Артту Иломяки. У канадцев забил центрфорвард «Лас-Вегаса» Жонатан Маршессо.

В группе В, матчи которой проходят в Братиславе, первыми на лед вышли сборные России и Норвегии. «Красная машина» добилась победы — 5:2 (2:0, 2:0, 1:2), ведя по ходу матча 5:0.

Две шайбы забросил форвард «Флориды» Евгений Дадонов, еще по одной — Артем Анисимов, Евгений Кучеров и Никита Гусев.

Следующий матч российская команда проведет 12 мая против Австрии.

Сегодня состоятся еще две игры. В группе А встретятся США и Словакия, в группе В — Чехия и Швеция.