Действующий президент напомнил недавнему оппоненту на выборах, что передача власти — это сложный процесс и он стремится осуществить его «согласно с европейскими традициями, так как это принято в демократических странах».

Петр Порошенко с уважением относится к выбору украинцев, и позиции высшего законодательного органа и согласен на любую дату инаугурации Владимира Зеленского, но до тех пор остается действующим главой государства и выполняет свои обязанности в соответствии с Конституцией. Об этом заявили в Администрации президента.

Отмечается, что Порошенко подтверждает свое приглашение Зеленскому, озвученное еще 30 апреля — не дожидаясь инаугурации, провести встречи для того, чтобы обсудить важнейшие вопросы жизнедеятельности страны, равно как и любые другие вопросы, связанные с передачей полномочий и ответственности.

«Следовательно, в команде Петра Порошенко не воспринимают никаких претензий относительно якобы затягивания инаугурации. В то же время считают положительным сам факт того, что избранный президент нарушил, наконец, монополию Игоря Коломойского на публичное формирование повестки дня новой власти и хотя бы в чем-то продемонстрировал свою позицию... Возможно даже без консультаций с их общим адвокатом», — добавили в администрации президента.