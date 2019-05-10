Датчане украли ребенка у украинки и прячут его в посольстве

Двухлетнего мальчика из Запорожья восьмой день удерживают в посольстве Дании в Киеве.

Фото: Facebook

Юридически здание посольства — это территория Дании, на которую не могут попасть украинские правоохранители, или силой освободить оттуда ребенка. Украинка Анастасия Могенсен пикетирует его, а местные чиновники пытаются добиться объяснений от датчан, сообщает Би-би-си .

Женщина утверждает, что ее бывший муж, Ян Ког Могенсен, выкрал их общего сына Даниэля в Запорожье и силой удерживает в посольстве Дании. Мальчик гулял с бабушкой, и на нее, со слов Анастасии, накинулась банда мужчин, которые побили ее и волокли по асфальту.

«Мы три года жили в браке в Дании. Наш сын родился в 2016 году, сейчас ему 2,5 года. Скоро будет год, как мы вернулись и вместе с сыном живем в Запорожье», — добавила она.

Избитая бабушка мальчика

Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что обсудил с главой МИД Дании Андерсом Самуэльсеном ситуацию с двухлетним ребенком гражданки Украины и гражданина Дании. По словам министра, сейчас крайне важно, чтобы датское посольство «поступило по-человечески и позволило матери увидеть своего двухлетнего сына, а также допустило к ребенку медиков».

Посол Дании в Украине Рубен Мадсен отказался комментировать инцидент. В МИД Дании подтвердили, что на территории посольства в Киеве сейчас находятся трое датских граждан, однако отказались сообщать какие-либо другие подробности, ссылаясь на защиту персональных данных.