Чехия обыграла Швецию на ЧМ-2019 по хоккею

С поражения стартовал действующий чемпион мира сборная Швеции на ЧМ-2019 по хоккею в Словакии.

10 мая шведы проиграли команде Чехии — 2:5 (0:1, 2:1, 0:3). Это самая крупная победа чехов над шведами в рамках чемпионатов мира.

Дублем в составе чехов отметился форвард «Вашингтона» Якуб Врана, по шайбе забросили Доминик Кубалик, Михаэл Фролик и Ян Коварж, поразивший пустые ворота за 56 секунд до конца третьего периода.

В составе шведской команды на чемпионат мира заявлен голкипер Юнас Энрот, в минувшем сезоне защищавший ворота минского «Динамо». Но в матче против чехов играл другой голкипер шведов — Хенрик Лундквист из «Нью-Йорк Рейнджерс».

В еще одном вечернем матче сборная Словакии обыграла бронзового призера ЧМ-2018 команду США — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).

11 мая на чемпионате мира состоятся шесть матчей. Телеканал «Беларусь 5» покажет в прямом эфире встречи Латвия — Австрия (17:05) и Словакия — Финляндия (21:15).