Видеофакт. Путин забросил много шайб и упал на ковер

«Легенды хоккея» выиграли со счетом 14:7.

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Президент России забросил больше всех шайб в матче «Легенд хоккея» против сборной Ночной хоккейной лиги, а потом упал на льду, запнувшись о ковер.

По сообщению пресс-службы правительства РФ, Путин забросил в Сочи девять шайб. Соперники даже не пытались ему мешать:

 

 

После окончания встречи Путин проехал вдоль бортика, приветствуя трибуны. Похлопав в ладоши, он не заметил красный ковер, лежащий на льду, запнулся и упал. Хоккеисты Вячеслав Фетисов и Валерий Каменский помогли ему подняться.

 

 
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Тэги: российский хоккей Ночная хоккейная лига Персона: Владимир Путин Город: Сочи