Видеофакт. Путин забросил много шайб и упал на ковер

Президент России забросил больше всех шайб в матче «Легенд хоккея» против сборной Ночной хоккейной лиги, а потом упал на льду, запнувшись о ковер.

По сообщению пресс-службы правительства РФ, Путин забросил в Сочи девять шайб. Соперники даже не пытались ему мешать:

защитник Ротенберг Б. кажется чуток недорабатывает в обороне pic.twitter.com/9fmwC5CrEt — эчпочмак и комбикорм (@kocizum) May 10, 2019

После окончания встречи Путин проехал вдоль бортика, приветствуя трибуны. Похлопав в ладоши, он не заметил красный ковер, лежащий на льду, запнулся и упал. Хоккеисты Вячеслав Фетисов и Валерий Каменский помогли ему подняться.