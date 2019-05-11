Видеофакт. Путин забросил много шайб и упал на ковер
«Легенды хоккея» выиграли со счетом 14:7.
Президент России забросил больше всех шайб в матче «Легенд хоккея» против сборной Ночной хоккейной лиги, а потом упал на льду, запнувшись о ковер.
По сообщению пресс-службы правительства РФ, Путин забросил в Сочи девять шайб. Соперники даже не пытались ему мешать:
После окончания встречи Путин проехал вдоль бортика, приветствуя трибуны. Похлопав в ладоши, он не заметил красный ковер, лежащий на льду, запнулся и упал. Хоккеисты Вячеслав Фетисов и Валерий Каменский помогли ему подняться.