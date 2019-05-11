Лукашенко считает, что официальная символика отражает многовековые традиции

Президент поздравил с Днем Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь, который отмечается во второе воскресенье мая.

«Это символы суверенитета страны, которые воплощают в себе национальную идею, отражают славную историю и многовековые традиции, подчеркивают нашу самоидентичность и независимость в выборе пути развития. Являясь связующим звеном между поколениями, они объединяют белорусов в стремлении к справедливости, добрососедству и миру», — отметил глава государства.

«Именно с уважения к государственной символике, почитания духовных ценностей народа и культурного наследия страны начинается любовь к Родине, осознание сопричастности к ее судьбе и ответственности за будущее», — дополнил он.

Нынешние государственные символы были введены по итогам прошедшего 14 мая 1995 года по инициативе Лукашенко референдума. Помимо вопроса отмены бело-красно-белого флага и герба «Погоня» в качестве государственных символов на него выносились вопросы об отмене статуса белорусского языка как единственного государственного, а также об экономической интеграции с Россией и праве президента распускать парламент.