Лукашенко считает, что официальная символика отражает многовековые традиции

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Президент поздравил с Днем Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь, который отмечается во второе воскресенье мая.

«Это символы суверенитета страны, которые воплощают в себе национальную идею, отражают славную историю и многовековые традиции, подчеркивают нашу самоидентичность и независимость в выборе пути развития. Являясь связующим звеном между поколениями, они объединяют белорусов в стремлении к справедливости, добрососедству и миру», — отметил глава государства.

«Именно с уважения к государственной символике, почитания духовных ценностей народа и культурного наследия страны начинается любовь к Родине, осознание сопричастности к ее судьбе и ответственности за будущее», — дополнил он.

Нынешние государственные символы были введены по итогам прошедшего 14 мая 1995 года по инициативе Лукашенко референдума. Помимо вопроса отмены бело-красно-белого флага и герба «Погоня» в качестве государственных символов на него выносились вопросы об отмене статуса белорусского языка как единственного государственного, а также об экономической интеграции с Россией и праве президента распускать парламент.
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Тэги: Пагоня бчб флаг Беларуси Референдум 1996 года Персона: Александр Лукашенко

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