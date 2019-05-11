Стали известны приговоры военнослужащим Барановичского гарнизона

По информации Брестского облсуда, военнослужащие в званиях от старшины до полковника признаны виновными в незаконных действиях с оружием и боеприпасами и приговорены к различным срокам лишения свободы.

Один из обвиняемых на момент совершения преступления был военнослужащим, имел звание полковника. Он незаконно приобрел у иного лица два пистолета Макарова, изготовленных заводским способом, и патроны к ним, а также пригодный для стрельбы автомат Калашникова с патронами. Оружие полковник незаконно хранил, перевозил и носил при себе.

Второй обвиняемый незаконно хранил в квартире автомат Калашникова, пистолет Макарова и патроны к ним.

Бывший полковник наказан лишением свободы на четыре года с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима без конфискации имущества. Он лишен воинского звания.

Второму обвиняемому назначено лишение свободы на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима без конфискации имущества. Приговор был оглашен 4 мая.