Стали известны приговоры военнослужащим Барановичского гарнизона

Алена ГЕРМАНОВИЧ / / Общество
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По информации Брестского облсуда, военнослужащие в званиях от старшины до полковника признаны виновными в незаконных действиях с оружием и боеприпасами и приговорены к различным срокам лишения свободы.

Полковника из Барановичского гарнизона осудили по делу о пропаже оружия

Один из обвиняемых на момент совершения преступления был военнослужащим, имел звание полковника. Он незаконно приобрел у иного лица два пистолета Макарова, изготовленных заводским способом, и патроны к ним, а также пригодный для стрельбы автомат Калашникова с патронами. Оружие полковник незаконно хранил, перевозил и носил при себе.

Второй обвиняемый незаконно хранил в квартире автомат Калашникова, пистолет Макарова и патроны к ним.

Бывший полковник наказан лишением свободы на четыре года с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима без конфискации имущества. Он лишен воинского звания.

Второму обвиняемому назначено лишение свободы на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима без конфискации имущества. Приговор был оглашен 4 мая.

В августе 2018 года Следственный комитет сообщил о расследовании уголовного дела, возбужденного командиром одной из воинских частей Барановичского гарнизона. Начальник склада оружия и боеприпасов части похитил оружие и боеприпасы, которые реализовал как самостоятельно, так и через иных лиц. Под стражу были заключены 14 человек. Одного из подозреваемых задержали с похищенным оружием в России. По неофициальной информации, оружие похищалось из части и продавалось в том числе в Россию.

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Тэги: гарнизон Брестский областной суд автомат Калашникова Город: Барановичи

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