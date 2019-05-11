Президент рассказал о четырех квартирах Доренко в Минске

Александр Лукашенко заверил, что погибший журналист считал Минск удобным местом для жизни.

По сообщению пресс-службы президента, хоть Минск и беднее Москвы, но многие известные россияне любят бывать здесь, покупают землю и жилье.

«У Сергея Доренко (царствие ему небесное) здесь четыре квартиры. Он мне говорил о том, что здесь живет. Где бы он что ни говорил, но я знаю его мнение о Минске: это самое удобное место для детей. И дети его часто здесь бывали, — отметил Александр Лукашенко. — Мы должны показать, каким должен быть образцовый мегаполис для жизни людей. Тот Минск, который видите сейчас, не производит впечатления каменного мешка».

Доренко умер в возрасте 59 лет 9 мая. Ему стало плохо во время езды на мотоцикле.