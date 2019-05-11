Стоматологи рассказали об опасности популярных черных паст с углем

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Зубные пасты с активированным углем, которые рекламируются как отбеливающие, на самом деле способны нанести вред зубной эмали и способствовать кариесу — говорится в докладе, опубликованном в Британском стоматологическом журнале.

Источник: irecommend.ru

Утверждение, что они могут отбеливать, по словам британских стоматологов, беспочвенно и является ничем иным, как маркетинговым трюком, передает Би-би-си.

Постоянное использование таких паст может нанести больше вреда, чем пользы. По мнению специалистов, лучшее, что есть для зубов, — это пасты с фтористыми соединениями.

«Когда пасту с углем используют люди с пломбами, то она может там застрять и ее трудно будет удалить. Частички угля могут также застрять в деснах и вызвать раздражение», — поясняет доктор Гринвалл-Коэн.

Он также отмечает, что черные пасты и порошки более абразивные, чем белые, что само по себе представляет угрозу для эмали и десен.

В черных пастах обычно содержится измельченный в пудру активированный уголь, который в свою очередь может быть произведен из таких материалов как ореховая скорлупа, кокосовая чешуя, бамбук, торф, а также древесина и древесный уголь.

«Пасты с углем не являются палочкой-выручалочкой для тех, кто хочет заполучить белоснежную улыбку, и могут даже нанести вред, — говорит профессор Дамиен Уолмси из британской Ассоциации стоматологов. — Так что не верьте этой шумихе. Каждый, кто озабочен пятнами на зубах или их обесцвечиванием, не исчезающим с переменой режима питания или улучшением гигиены рта, должны показаться зубному врачу».
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Тэги: стоматология зубная паста

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