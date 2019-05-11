Дания победила Францию, а Швейцария — Италию на ЧМ по хоккею

Во второй день 83-го чемпионата мира по хоккею прошли два первых поединка.

Швейцарцы победили соперников из Италии со счетом 9:0. Три шайбы забил Кевин Фиала, нападающий «Миннесоты» из НХЛ.

Во втором матче победа досталась труднее: дело дошло до послематчевых буллитов. В основное время французы вели со счетом 4:3, но датчане смогли сравнять счет и выиграть поединок. Победу принес Фредерик Сторм, нападающий шведского клуб «Мальме».

Сегодня также сразятся Германия с Британией, Словакия с Финляндией, Латвия с Австрией, Норвегия с Чехией.

Чемпионат мира в Словакии продлится до 26 мая. На предварительной стадии 16 команд разделены на две группы, в которых пройдут круговые турниры. По их итогам по четыре лучшие команды каждой группы по системе плей-офф сразятся за медали.