Лукашенко расширил состав Совета по развитию предпринимательства

Президент подписал 11 мая указ о совершенствовании его деятельности.

По информации пресс-службы главы государства, документ направлен на повышение эффективности работы этого органа и вовлечение делового сообщества в процессы реализации государственной политики в сфере экономики.

Для этого закреплены полномочия совета по координации деятельности областных (районных) советов по развитию предпринимательства. «Это позволит ему аккумулировать информацию об условиях ведения бизнеса в регионах и при необходимости совместно с местными органами власти оперативно решать любые проблемные вопросы», — отмечается в пресс-релизе.

Совет также наделяется правом вносить в государственные органы и организации предложения по совершенствованию как нормативных правовых актов, так и практики их применения. «Такой подход призван обеспечить эффективное урегулирование имеющихся проблем посредством конструктивного диалога представителей государственных ведомств и бизнеса», — считают разработчики документа.

Кроме того, указом обновлен персональный состав Совета по развитию предпринимательства. В него включены руководители и собственники различных предприятий страны. Представители иных предпринимательских союзов получат статус официальных партнеров, что даст им возможность принимать участие в работе совета.