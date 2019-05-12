Кто с кем: на ЧМ по хоккею пройдут шесть матчей
В Словакии набирает ход чемпионат мира по хоккею. Сегодня в Братиславе и Кошице будут проведены шесть матчей.
Расписание поединков следующее:
- 13:15. США – Франция, Россия – Австрия;
- 17:15. Дания – Германия, Италия – Швеция;
- 21:15. Великобритания – Канада, 21:15. Латвия – Швейцария.
На данный момент положение в октетах следующее:
группа А
- Финляндия – 6 очков (после 2 матчей);
- Германия – 3 (1);
- Словакия – 3 (2);
- Дания – 2 (1);
- Франция – 1 (1);
- Канада – 0 (1);
- Великобритания – 0 (1);
- США – 0 (1).
группа В
- Чехия – 6 (2);
- Швейцария – 3 (1);
- Россия – 3 (1);
- Латвия – 3 (1);
- Швеция – 0 (1);
- Австрия – 0 (1);
- Норвегия – 0 (2);
- Италия – 0 (1).