Кто с кем: на ЧМ по хоккею пройдут шесть матчей

В Словакии набирает ход чемпионат мира по хоккею. Сегодня в Братиславе и Кошице будут проведены шесть матчей.

Расписание поединков следующее:

13:15. США – Франция, Россия – Австрия;

17:15. Дания – Германия, Италия – Швеция;

21:15. Великобритания – Канада, 21:15. Латвия – Швейцария.

На данный момент положение в октетах следующее:

группа А

Финляндия – 6 очков (после 2 матчей); Германия – 3 (1); Словакия – 3 (2); Дания – 2 (1); Франция – 1 (1); Канада – 0 (1); Великобритания – 0 (1); США – 0 (1).

группа В