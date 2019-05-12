Кто с кем: на ЧМ по хоккею пройдут шесть матчей

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В Словакии набирает ход чемпионат мира по хоккею. Сегодня в Братиславе и Кошице будут проведены шесть матчей.

Расписание поединков следующее:

  • 13:15. США – Франция, Россия – Австрия;
  • 17:15. Дания – Германия, Италия – Швеция;
  • 21:15. Великобритания – Канада, 21:15. Латвия – Швейцария.

На данный момент положение в октетах следующее:

группа А

  1. Финляндия – 6 очков (после 2 матчей);
  2. Германия – 3 (1);
  3. Словакия – 3 (2);
  4. Дания – 2 (1);
  5. Франция – 1 (1);
  6. Канада – 0 (1);
  7. Великобритания – 0 (1);
  8. США – 0 (1).

группа В

  1. Чехия – 6 (2);
  2. Швейцария – 3 (1);
  3. Россия – 3 (1);
  4. Латвия – 3 (1);
  5. Швеция – 0 (1);
  6. Австрия – 0 (1);
  7. Норвегия – 0 (2);
  8. Италия – 0 (1).

Сюжет: ЧМ-2019 по хоккею
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Тэги: хоккей-ЧМ-2019

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