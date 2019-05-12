Дочери Сергея Доренко утверждают, что журналист был отравлен

Намеченные на сегодня, 12 мая, церемония прощания и похороны известного российского теле- и радиоведущего Сергея Доренко отменены.

По информации радиостанции, где в последнее время журналист работал главным редактором, тело вдове Доренко запретила выдавать полиция.

Как отмечается в документе следственной управления полиции Центрального административного округа Москвы, в связи с поступившим заявлением дочерей журналиста от первого брака, необходимо провести дополнительную экспертизу – они утверждают, что отец был отравлен.

Напомним, по официальной версии, основанной на заключении судмедэкспертизы, причиной смерти стал разрыв аорты.

Доренко умер в четверг, девятого мая, в Москве. Во время поездки на мотоцикле ему стало плохо. Прибывшая бригада «скорой» спасти Доренко не смогла.

Ранее собщалось, что журналиста должны были похоронить сегодня на Троекуровском кладбище.