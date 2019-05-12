Лукашенко отдал 7 гектаров земли в рекреационной зоне под застройку жилья

Согласно указу Александра Лукашенко № 174 от 11 мая, из ландшафтно-рекреационной зоны земельный участок площадью в 7 гектаров переведен в состав «зоны пространственно смешанной жилой застройки многоквартирного и усадебного типа».

Как отмечается, такое решение принято в связи с необходимостью «обеспечения градостроительной завершенности района усадебной застройки в Минске вдоль Долгиновского тракта на территории бывшей деревни Цнянка».

На этом месте планируется построить 9,4 тыс. квадратных метров жилья (проекты разработали специалисты ОАО «МАПИД»).

Ожидается, что здесь появятся дома блокированного типа для формирования фронтального фасада улиц, а также коттеджного типа – для размещения вдоль жилых улиц и обеспечения разнообразия усадебной застройки.