Литва выбирает президента и голосует на двух референдумах
В Литве сегодня большой электоральный день – у наших соседей проходят выборы главы государства т сразу два референдума.
Участки для голосования открылись в семь утра и будут работать до восьми вечера. В список избирателей включены 2 млн 472 тыс. 405 граждан.
В пост президента претендуют девять человек (в алфавитном порядке):
- Витянис-Повилас Андрюкайтис (социал-демократ);
- Валентинас Мазуронис (депутат Европарламента);
- Гитанас Науседа (экономист);
- Миндаугас Пуйдокас (депутат Сейма);
- Наглис Путейкис (депутат Сейма);
- Саулюс Сквернялис (премьер-министр, выдвинут крестьянами);
- Ингрида Шимоните (депутат Сейма, выдвинута консерваторами);
- Вальдемар Томашевски (депутат Европарламента);
- Арвидас Юозайтис (филосов).
На первом референдуме гражданам предлагается определиться по поводу сокращения мест в Сейме со 141 до 121, а на втором высказаться по поводу расширения института двойного гражданств, чтобы литовский паспорт могли сохранить люди, получившие «гражданство государства, соответствующего критериям европейской и трансатлантической интеграции».
Напомним, двое кандидатов – Томашевски и Мазуронис в ходе предвыборных дебатов раскритиковали действия властей Литвы по отношению к Беларуси.
7 мая действующий президент Литвы (ее каденция завершается в июле) заявила, что Вильнюс не может сотрудничать с Беларусью из-за строительства атомной электростанции в Островце, (АЭС).