Литва выбирает президента и голосует на двух референдумах

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В Литве сегодня большой электоральный день – у наших соседей проходят выборы главы государства т сразу два референдума.

© DELFI / Andrius Ufartas

Участки для голосования открылись в семь утра и будут работать до восьми вечера. В список избирателей включены 2 млн 472 тыс. 405 граждан.

В пост президента претендуют девять человек (в алфавитном порядке):

  • Витянис-Повилас Андрюкайтис (социал-демократ);
  • Валентинас Мазуронис (депутат Европарламента);
  • Гитанас Науседа (экономист);
  • Миндаугас Пуйдокас (депутат Сейма);
  • Наглис Путейкис (депутат Сейма);
  • Саулюс Сквернялис (премьер-министр, выдвинут крестьянами);
  • Ингрида Шимоните (депутат Сейма, выдвинута консерваторами);
  • Вальдемар Томашевски (депутат Европарламента);
  • Арвидас Юозайтис (филосов).

На первом референдуме гражданам предлагается определиться по поводу сокращения мест в Сейме со 141 до 121, а на втором высказаться по поводу расширения института двойного гражданств, чтобы литовский паспорт могли сохранить люди, получившие «гражданство государства, соответствующего критериям европейской и трансатлантической интеграции».

Напомним, двое кандидатов – Томашевски и Мазуронис в ходе предвыборных дебатов раскритиковали действия властей Литвы по отношению к Беларуси.

7 мая действующий президент Литвы (ее каденция завершается в июле) заявила, что Вильнюс не может сотрудничать с Беларусью из-за строительства атомной электростанции в Островце, (АЭС).
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Тэги: Литва

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