Ранее судимый пьяный могилевчанин жестоко избил малолетних пасынков

До трех лет лишения свободы грозит 32-летнему жителю Могилева, которого подозревают в истязании.

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В милиции сообщили, что к правоохранителям обратилась администрация одной из школ – педагоги сообщили, что на уроки пришли два брата (8 и 9 лет) с многочисленными синяками, ссадинами и гематомами.

Дети рассказали, что накануне их жестоко избил отчим. Причина насилия заключалась в том, что ребята отлынивали от выполнения домашнего задания.

Подозреваемый рассказал участковому, что, приняв несколько рюмок водки, решил заняться воспитанием пасынков – сначала кричал, а потом взялся за ремень.

Мальчики также сообщили, что их мать не вмешивалась в конфликт и не пыталась остановить пьяного супруга.

В милиции сообщили, что данная семья уже состояла в социально-опасном положении.

В настоящее время дети изъяты из семьи и помещены в специально-педагогический центр Октябрьского района.