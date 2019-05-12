В Беларусь поступила очередная партия самолетов Як-130

В Вооруженные силы Беларуси поставлена очередной партия учебно-боевых самолетов Як-130.

В рамках договора между Министерством обороны Беларуси и российской корпорацией «Иркут» о развитии военно-технического сотрудничества в состав войсковой части 19764 переданы еще четыре самолета, сообщает белорусское оборонное ведомство.

Торжественная церемония передачи личному составу авиабазы прошла 11 мая на аэродроме Лиды. Формуляры от самолетов личному составу вручил министр обороны Беларуси Андрей Равков.

Первую партию этих учебно-боевых самолетов лидские авиаторы получили в 2015 году. В 2016 году к юбилейной дате – 75-летию со дня образования воинской части, личный состав получил еще четыре учебно-боевые машины.

Как отметили в Минобороны, уникальные летно-технические характеристики Як-130 значительно расширили возможности по подготовке летного состава к выполнению боевого применения по наземным и воздушным целям.

Сегодня в базовый комплекс вооружения Як-130 помимо ракет класса «воздух — воздух» Р-73 входят: высокоточные корректируемые авиационные бомбы KAБ-500Кр с телевизионной системой наведения;

свободнопадающие авиационные бомбы калибра 50, 100, 250, 500 кг;

контейнеры с неуправляемыми авиационными ракетами С-8, С-13, С-25;

подвесной контейнер СНПУ-130 с пушкой ГШ-23Л.

«Современное оборудование кабины Як-130, комплекс управляемого и неуправляемого вооружения позволяют применять самолет в качестве штурмовика и истребителя не только в ходе обучения летного состава, но и при решении боевых задач. Этот компактный самолет может взять на борт до 3.000 кг авиационных средств поражения (АСП) на девяти наружных узлах подвески (на штурмовик Су-25 может подвешиваться до 4.000 кг АСП)», — информирует Минобороны.

Как заявляют в ведомстве, с момента прибытия первых самолетов летный и инженерно-технический состав авиабазы в кратчайшие сроки в совершенстве овладел всеми тонкостями его эксплуатации. «Как результат, приобретенный личным составом опыт обслуживания, эксплуатации и боевого применения самолета существенно повысил боевой потенциал авиационной баз», — подчеркивает ведомство.

По информации Минобороны, в 2016 г. на самолетах Як-130 лидские летчики успешно выполнили пуски управляемых ракет «воздух-воздух», совершили посадки на аэродромный участок автомобильной дороги и отработали применение высокоточного оружия – бомбометание корректируемых авиационных бомб.

В 2017 году экипажи Як-130 выполняли учебно-боевые задачи в ходе учений на полигоне Ашулук Российской Федерации, где показали отличные результаты боевого применения, сообщает белорусское оборонное ведомство.

В 2018 году летчики авиационной базы в ходе Армейских международных игр «АрМИ-2018» на самолетах Як-130 заняли второе место в конкурсе «Авиадартс» в номинации «Штурмовая авиация», успешно соревнуясь при этом с экипажами самолетов Су-25 и модернизированных Су-25СМ.

С 2015 года экипажи на Як-130 принимают участие во всех парадах войск Минского гарнизона. Очередной пройдет 3 июля, в День Независимости Республики Беларусь, по случаю 75-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, сообщает Минобороны.