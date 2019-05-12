АЭС в Островце войдет в состав «Белэнерго»

РУП «Белорусская атомная электростанция» войдет в состав ГПО «Белэнерго». Соответствующий указ 11 мая подписал президент Беларуси.

В состав «Белэнерго» входят энергосбытовые и ремонтные организации, теплосети и электросети, ТЭЦ, ГРЭС, проектные организации и другие.

Задачей «Белэнерго» является организация надежного, безопасного, экономически эффективного функционирования и инновационного развития производства, передачи, распределения и продажи электрической и тепловой энергии.

Ввод в эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС запланирован на декабрь 2019 года, второго — на июль 2020-го. Предполагается, что атомная станция будет вырабатывать 18 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно.