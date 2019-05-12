Власти Бреста не разрешили митинг в парке, потому что там будут «гонять клещей»

Власти Бреста запретили проведение еще 16 митингов против аккумуляторного завода, запуск которого должен состояться в мае.

Парк Воинов-интернационалистов. Фото Holiday.by

Один митинг планировался 12 мая в Брестском районе в деревне Тельмы на стадионе детско-юношеской спортивной школы «Прибужье». Еще 15 митингов планировалось провести с 13 по 17 мая (по три ежедневно) в Бресте на площадке у сцены в парке Воинов-интернационалистов.

Эти места определены местными властями как постоянные для проведения массовых мероприятий.

Однако, как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, Брестский райисполком в своем ответе написал, что проведение митинга на стадионе недопустимо в связи с запланированным там в этот день другим мероприятием.

Брестский же горисполком указал, что на площадке в парке Воинов-интернационалистов с 13 по 17 мая будут проводиться противоклещевые мероприятия.

«Раньше чиновники запрещали нам митинги на площадке в этом парке на основании того, что там проводились ремонтные работы, санитарная рубка. Сейчас площадку избавят от клещей. После этого там будут созданы все условия для митинга, — отметил Кисляк. — 13—17 мая — будние дни. Видимо, власти просто не придумали, какие провести там в эти дни “запланированные ранее мероприятия”. Фантазия кончилась, поэтому они принялись гонять клещей по парку».