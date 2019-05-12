Противники аккумуляторного завода в Бреста заявляют, что предприятие уже выпускает продукцию

В Бресте 12 мая на площади Ленина в очередной раз собрались противники аккумуляторного завода.

Сотрудник милиции через мегафон предупреждал собравшихся о недопустимости нарушения порядка организации и проведения массового мероприятия.

В этот момент на площади находилось более 120 человек, сообщает БелаПАН.

Участники сегодняшней встречи заявили, что хотя завод еще не принят в эксплуатацию, он уже фактически работает — под видом пусконаладочных работ предприятие уже полноценно выпускает продукцию.

По словам активистов, постоянно работает приточная вентиляция, периодически разгружаются фуры, идет дым из трубы цеха сушки пластин, ощущается неприятный запах.

Активисты фиксируют все это на фото и видео.

11 мая в Брестский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды было передано коллективное обращение с требованием объяснить жителям, что происходит на заводе во время пусконаладочных работ и как контролируются вредные выбросы с предприятия.

«Я была в шоке. Оказывается, во время пусконаладочных работ никто никаких анализов по выбросам вредных веществ в атмосферу не делает, — сообщила активистка Лада Ярош. — Нам заявили, что это можно будет делать только после того, как завод будет введен в эксплуатацию. Получается, что сейчас на заводе могут делать всё, что угодно».