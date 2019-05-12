На «Агульнай дыктоўцы» будут читать неизвестный текст Андруся Горвата
Белорусы 1 июня смогут проверить знания родного языка и написать «Агульную дыктоўку» по новому тексту современного белорусского писателя Андруся Горвата. В качестве чтецов выступят солисты группы NaviBand.
Проект в поддержку белорусского языка проводит компания «Лидское пиво», приурочив его к 400-летию выхода «Грамматики» Мелетия Смотрицкого.
В этом году специально для «Агульнай дыктоўкі» текст подготовил Андрусь Горват.
Автор текста и организаторы акции поставили перед собой цель не только дать возможность участникам проверить свои знания, но и показать красоту, самобытность и многообразие белорусского языка.
В роли «учителей» на «Агульнай дыктоўцы» выступят солисты группы NaviBand. Выбор чтецов неслучаен: музыкальный бэнд первым в истории «Евровидения» исполнил композицию на белорусском языке и активно использует мову в своем творчестве и общении с поклонниками.
Написать диктант можно в Национальной библиотеке или дома. Необходимо лишь заранее зарегистрироваться на
Проверят работы профессиональные филологи. Результаты диктанта будут высланы каждому индивидуально вместе с электронным сертификатом об участии. Для желающих проверить себя самостоятельно оригинал текста опубликуют на странице проекта в течение нескольких дней после диктанта. Отличники диктовки получат памятные призы от организаторов.