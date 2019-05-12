«Белагропромбанк» возобновил выдачу льготных кредитов на покупку Geely

/ Экономика
Просмотров: 533

«Белагропромбанк» возобновил кредитную программу на приобретение легковых автомобилей марки Geely белорусской сборки.

Кредиты предоставляются на приобретение новых автомобилей моделей Emgrand, Atlas и Emgrand X7 у официальных дилеров СЗАО «БелДжи».

Срок кредитования — до семи лет. Объем кредита — до 90% от стоимости автомобиля. Процентная ставка — от 1,9% годовых.

Кредит выдается под поручительство либо залог приобретаемого авто.

Предыдущая программа «Белагропромбанка» по льготному кредитованию покупателей белорусских Geely завершилась 29 декабря 2018 года.

На схожих условиях автокредиты на Geely сегодня также выдают «БПС-Сбербанк» и «Беларусбанк».
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Geely Белагропромбанк

Другие материалы на эту тему:

Льготные кредиты на Geely продлили на год, но условия изменились

Льготные кредиты на Geely продлили на год, но условия изменились

«Беларусбанк» возобновит выдачу льготных кредитов на покупку Geely

«Беларусбанк» возобновит выдачу льготных кредитов на покупку Geely

За полгода белорусы взяли полтысячи льготных кредитов на Geely

За полгода белорусы взяли полтысячи льготных кредитов на Geely

Начались продажи новой модели Geely белорусской сборки — Emgrand X7

Начались продажи новой модели Geely белорусской сборки — Emgrand X7