«Белагропромбанк» возобновил выдачу льготных кредитов на покупку Geely

«Белагропромбанк» возобновил кредитную программу на приобретение легковых автомобилей марки Geely белорусской сборки.

Кредиты предоставляются на приобретение новых автомобилей моделей Emgrand, Atlas и Emgrand X7 у официальных дилеров СЗАО «БелДжи».

Срок кредитования — до семи лет. Объем кредита — до 90% от стоимости автомобиля. Процентная ставка — от 1,9% годовых.

Кредит выдается под поручительство либо залог приобретаемого авто.

Предыдущая программа «Белагропромбанка» по льготному кредитованию покупателей белорусских Geely завершилась 29 декабря 2018 года.

На схожих условиях автокредиты на Geely сегодня также выдают «БПС-Сбербанк» и «Беларусбанк».