ЧМ-2019 по хоккею. Швеция забросила в ворота Италии восемь безответных шайб

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Первую победу на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Словакии, одержала сборная Швеции.

12 мая в Братиславе действующий чемпион мира крупно обыграл сборную Италии — 8:0 (1:0, 1:0, 6:0). Три шайбы забросил форвард «Ак Барса» Антон Ландер, дубль на счету нападающего «Питтсбурга» Патрика Хорнквиста, по разу отметились Оскар Линдблом, Маркус Крюгер и Вильям Нюландер.

На старте чемпионата Швеция проиграла Чехии — 2:5. Италия потерпела второе разгромное поражение подряд. В первом матче итальянцы пропустили девять шайб от Швейцарии.

В параллельном матче в Кошице сборная Германии добилась победы над командой Дании — 2:1 (0:0, 2:0, 0:1). Накануне немцы обыграли британцев — 3:1, а Дания в серии буллитов взяла верх над Францией — 5:4.

 

Сюжет: ЧМ-2019 по хоккею
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Тэги: хоккей-ЧМ-2019 Персона: Антон Ландер Патрик Хорнквист Оскар Линдблом Маркус Крюгер Вильям Нюландер

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