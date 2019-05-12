ЧМ-2019 по хоккею. Швеция забросила в ворота Италии восемь безответных шайб

Первую победу на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Словакии, одержала сборная Швеции.

12 мая в Братиславе действующий чемпион мира крупно обыграл сборную Италии — 8:0 (1:0, 1:0, 6:0). Три шайбы забросил форвард «Ак Барса» Антон Ландер, дубль на счету нападающего «Питтсбурга» Патрика Хорнквиста, по разу отметились Оскар Линдблом, Маркус Крюгер и Вильям Нюландер.

На старте чемпионата Швеция проиграла Чехии — 2:5. Италия потерпела второе разгромное поражение подряд. В первом матче итальянцы пропустили девять шайб от Швейцарии.

В параллельном матче в Кошице сборная Германии добилась победы над командой Дании — 2:1 (0:0, 2:0, 0:1). Накануне немцы обыграли британцев — 3:1, а Дания в серии буллитов взяла верх над Францией — 5:4.