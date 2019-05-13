На понедельник объявлен желтый уровень опасности

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В понедельник, 13 мая, погоду в республике будет формировать теплая неустойчивая масса, на западе – малоактивный атмосферный фронт.

Ожидается переменная облачность. В некоторых районах пройдут дожди, прогремят грозы ( в связи с неблагоприятным погодным явлением объявлен желтый уровень опасности). Ветер неустойчивый слабый, при грозах порывистый. Максимально воздух прогреется до +18..+23°C (на крайнем западе – до +14..+17°C).

В столице во второй половине дня местами выпадут осадки в виде дождя. Ветер неустойчивый слабый. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:

  • утром +12..+14°C;
  • днем +20..+22°C;
  • вечером +14..+16°C.
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Тэги: погода

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