На понедельник объявлен желтый уровень опасности
В понедельник, 13 мая, погоду в республике будет формировать теплая неустойчивая масса, на западе – малоактивный атмосферный фронт.
Ожидается переменная облачность. В некоторых районах пройдут дожди, прогремят грозы ( в связи с неблагоприятным погодным явлением объявлен желтый уровень опасности). Ветер неустойчивый слабый, при грозах порывистый. Максимально воздух прогреется до +18..+23°C (на крайнем западе – до +14..+17°C).
В столице во второй половине дня местами выпадут осадки в виде дождя. Ветер неустойчивый слабый. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:
- утром +12..+14°C;
- днем +20..+22°C;
- вечером +14..+16°C.