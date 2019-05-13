На понедельник объявлен желтый уровень опасности

В понедельник, 13 мая, погоду в республике будет формировать теплая неустойчивая масса, на западе – малоактивный атмосферный фронт.

Ожидается переменная облачность. В некоторых районах пройдут дожди, прогремят грозы ( в связи с неблагоприятным погодным явлением объявлен желтый уровень опасности). Ветер неустойчивый слабый, при грозах порывистый. Максимально воздух прогреется до +18..+23°C (на крайнем западе – до +14..+17°C).

В столице во второй половине дня местами выпадут осадки в виде дождя. Ветер неустойчивый слабый. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения: