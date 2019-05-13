С сегодняшнего дня в Минске начинают отключать горячую воду

В десятках столичных домов уже сегодня отключат горячую воду. Как стало известно Naviny.by, каждый год это происходит с целью подготовки теплосетей к зимнему периоду.

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Какие дома первыми попали под отключение можно узнать здесь .

Столичные власти предупредили, что во время испытаний возможны повреждения теплопровода. При обнаружении течи воды или парения из земли, колодцев, провалов грунта необходимо срочно сообщить по телефонам в Минске:

267-88-88;

298-27-27;

298-27-37;

227-35-24.

Отмечается, что сроки отключения горячей воды не превысят 14 дней.

Напомним, ранее представитель Министерства ЖКХ Геннадий Акстилович сообщал, что ведомство вместе с теплоснабжающими организациями анализирует нынешнее положение дел и рассматривает варианты возможности сокращения сроков отключения.

«На сегодня техническими нормативными документами предусмотрен срок отключения у потребителей горячего водоснабжения не более двух недель, — отмечали ранее в МЖКХ. — Эти нормативные документы позволяют отключать и на меньший период времени».

Официально же ведомство в ближайшей перспективе не планирует сокращать сроки отключения горячей воды в летний период.

Напомним, данные отключения носят ежегодный сезонный характер. За две недели специалисты занимаются подготовкой тепловых сетей к зимнему периоду.