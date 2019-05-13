С сегодняшнего дня в Минске начинают отключать горячую воду

/ Общество
Просмотров: 363

В десятках столичных домов уже сегодня отключат горячую воду. Как стало известно Naviny.by, каждый год это происходит с целью подготовки теплосетей к зимнему периоду.

Фото pixabay.com

Какие дома первыми попали под отключение можно узнать здесь.

Столичные власти предупредили, что во время испытаний возможны повреждения теплопровода. При обнаружении течи воды или парения из земли, колодцев, провалов грунта необходимо срочно сообщить по телефонам в Минске:

  • 267-88-88;
  • 298-27-27;
  • 298-27-37;
  • 227-35-24.

Отмечается, что сроки отключения горячей воды не превысят 14 дней.

Напомним, ранее представитель Министерства ЖКХ Геннадий Акстилович сообщал, что ведомство вместе с теплоснабжающими организациями анализирует нынешнее положение дел и рассматривает варианты возможности сокращения сроков отключения.

В Беларуси подорожает горячая вода и отопление

«На сегодня техническими нормативными документами предусмотрен срок отключения у потребителей горячего водоснабжения не более двух недель, — отмечали ранее в МЖКХ. — Эти нормативные документы позволяют отключать и на меньший период времени».

Официально же ведомство в ближайшей перспективе не планирует сокращать сроки отключения горячей воды в летний период.

Напомним, данные отключения носят ежегодный сезонный характер. За две недели специалисты занимаются подготовкой тепловых сетей к зимнему периоду.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: горячая вода Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

«Это невыносимо». Лидчане месяц живут без горячей воды

«Это невыносимо». Лидчане месяц живут без горячей воды

Жыхароў Круглага пакідаюць без гарачай вады. Усталёўвайце бойлеры за свае грошы

Жыхароў Круглага пакідаюць без гарачай вады. Усталёўвайце бойлеры за свае грошы

График отключения горячей воды в Минске в июне

График отключения горячей воды в Минске в июне

Кому в Минске отключат горячую воду в мае

Кому в Минске отключат горячую воду в мае