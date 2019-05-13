Фотофакт. Ливень затопил Гомель

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Сильный дождь, обрушившийся на Гомель, превратил улицы города в море. По сообщению пользователей сети, стихия прошлась по городу в воскресенье, 12 мая.

 

Фото со страницы «ЧП Беларусь | Будь в курсе!» в соцсети
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Тэги: дождь затопление Город: Гомель

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