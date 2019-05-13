Фотофакт. Ливень затопил Гомель 13.05.2019 / 09:25 / Общество Просмотров: 1139 A- A+ Сильный дождь, обрушившийся на Гомель, превратил улицы города в море. По сообщению пользователей сети, стихия прошлась по городу в воскресенье, 12 мая. Фото со страницы «ЧП Беларусь | Будь в курсе!» в соцсети Оценка: Средняя: 2 ( голосов: 1 )Оценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: дождь затопление Город: Гомель Другие материалы на эту тему: Самые «яркие» моменты потопа в Бресте Сильный ливень затопил улицы в Могилеве На Беларусь снова идет ливневый шторм Опять у соседей мебель плавает. Последствия ливня в центре Минска