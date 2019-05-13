Новый инцидент с лайнером Sukhoi Superjet 100

Сегодня ночью произошел новый инцидент с самолетом Sukhoi Superjet 100 – лайнер по неизвестным пока причинам вынужден был вернуться в Шереметьево.

Фото носит иллюстративный характер

Как сообщается, борт поднялся в небо в 01:59 и взял курс на Самару, где должен был приземлиться в 04:30. Однако на полдороги командир экипажа принял решение развернуться и возвратиться в аэропорт вылета.

На данный момент обстоятельства инцидента в воздухе не сообщаются.

Напомним, вечером пятого мая в аэропорту Шереметьево произошла авиакатастрофа – в загоревшемся после экстренной посадки лайнере Sukhoi Superjet 100 в огне погиб 41 человек.

На данный момент у следственной бригады появилась приоритетная версия причины ЧП.