В Витебске пропала женщина-инвалид

Больше недели ничего не известно о судьбе 82-летней витеблянки Юлии Винниковой.

По информации Поисково-спасательного отряда «Ангел», женщина пятого мая находилась на кладбище рядом с деревней Новязки (Сенненский район), откуда ушла в неизвестном направлении и пропала.

Как сообщается, пока поисковые мероприятия, в которых ежедневно принимает участие не менее 15 волонтеров, а также сотрудники милиции, спасатели и родственники женщины, положительного результата не принесли.