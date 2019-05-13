В Витебске пропала женщина-инвалид

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Больше недели ничего не известно о судьбе 82-летней витеблянки Юлии Винниковой.

По информации Поисково-спасательного отряда «Ангел», женщина пятого мая находилась на кладбище рядом с деревней Новязки (Сенненский район), откуда ушла в неизвестном направлении и пропала.

Как сообщается, пока поисковые мероприятия, в которых ежедневно принимает участие не менее 15 волонтеров, а также сотрудники милиции, спасатели и родственники женщины, положительного результата не принесли.
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Тэги: пропал человек Персона: Юлия Винникова Город: Сенно

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