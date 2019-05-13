В Гомеле, выпав с седьмого этажа, погиб трехлетний мальчик

В Гомеле 13 мая около 09:20 утра выпал из окна седьмого этажа трехлетний мальчик. Он погиб. На месте трагедии работают сотрудники милиции и Следственного комитета.

От соседей погибшего Naviny.by стало известно, что ребенок жил здесь с бабушкой и дедушкой — они оформили над мальчиком опекунство. Мать трехлетнего Максима живет в другом районе города. Дедушка Максима болен, он еле передвигается после инсульта.

«Мальчик шустрый был, за ним глаз да глаз. Как такому дедушке доверили опеку, когда он сам еле ходит? Бабушки на момент трагедии не было дома — она убирает подъезды. Дедушка тоже куда-то вышел из квартиры», — рассказала Naviny.by жительница дома № 17 по улице Макаенка, где произошла трагедия.

Бабушке от вестей о случившемся стало плохо, сейчас ей помогают медики.

Бабушка и дедушка, помимо трехлетнего Максима, воспитывают и его старшую сестру.

«Где их мать — мы не знаем. Она где-то на Сельмаше вроде живет», — добавили соседи.