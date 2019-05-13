В Гомеле, выпав с седьмого этажа, погиб трехлетний мальчик
В Гомеле 13 мая около 09:20 утра выпал из окна седьмого этажа трехлетний мальчик. Он погиб. На месте трагедии работают сотрудники милиции и Следственного комитета.
От соседей погибшего
«Мальчик шустрый был, за ним глаз да глаз. Как такому дедушке доверили опеку, когда он сам еле ходит? Бабушки на момент трагедии не было дома — она убирает подъезды. Дедушка тоже куда-то вышел из квартиры», — рассказала
Бабушке от вестей о случившемся стало плохо, сейчас ей помогают медики.
Бабушка и дедушка, помимо трехлетнего Максима, воспитывают и его старшую сестру.
«Где их мать — мы не знаем. Она где-то на Сельмаше вроде живет», — добавили соседи.