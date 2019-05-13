На большей части территории Беларуси снят запрет на посещение лесов

В большинстве районов Беларуси, по состоянию на утро 13 мая, снят запрет на посещение лесов. В 20 районах он продолжает действовать.

По сообщению пресс-службы Министерства лесного хозяйства, в связи с тем, что «пожароопасная обстановка в лесном фонде стабилизировалась», запрет на посещение лесов снят в Могилевской, Гомельской, Витебской и Минской областях, а также на большей части Гродненской области, кроме Гродненского, Берестовицкого, Волковысского и Свислочского районов. По всей Брестской области ограничения продолжают действовать.

Запрет на посещение лесов во всех 118 районах страны был введен 25 апреля в связи с длительным отсутствием осадков и высокой пожарной опасностью.

Решения о введении и снятии запрета на посещение лесов принимают местные органы власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям. На сайте Минлесхоза размещена интерактивная карта, по которой можно отслеживать снятие ограничений в своем регионе. Карта оперативно обновляется, сообщает пресс-служба ведомства.

С начала 2019 года в Беларуси зафиксировано около 330 лесных пожаров на общей площади 2,4 тыс. га. Наибольшее их количество произошло в Брестской и Гродненской областях.

Нынешний апрель в Беларуси оказался самым сухим за последние 75 лет: за месяц в среднем по стране выпало 7 мм осадков, что составляет 18,2% климатической нормы. Средняя температура воздуха составила плюс 8,8 градуса, что на 1,5 градуса выше климатической нормы.