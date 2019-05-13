В Бобруйске годовалый ребенок выпал из окна второго этажа

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Только по счастливой случайности беспечность взрослых не привела к трагедии в Бобруйске в воскресенье, 12 мая.

По информации Следственного комитета, пока родители и старшая сестра годовалого ребенка находились в соседней комнате, мальчик из кресла взобрался на подоконник и открыл окно и вывалился наружу.

Ребенка под окнами обнаружила соседка, у него в руках была ручка от окна.

В настоящее время мальчик находится под присмотром врачей – стояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.

В Гомеле 13 мая около 09:20 утра выпал из окна седьмого этажа 3-летний мальчик. Он погиб.
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Тэги: выпал из окна дети Город: Бобруйск

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