Спасатели из Ветки пришли на помощь… птенцам совы

В понедельник, 12 мая, в дежурную часть Ветковского РОЧС обратились за помощью туристы. Как сообщили звонившие, на Красной площади райцентра двое птенцов совы выпали из гнезда.

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Как отметили спасатели, «в перечень услуг, которые оказывает МЧС, это не входит». Однако благодаря тому, что рядом проходили плановые занятия, спасатели пришли на помощь. «Когда учения закончились, заехали и помогли совятам», - сообщили в МЧС.

Спасатели подобрали двух птенцов, а потом при помощи коленчатого подъемника доставили их в родное гнездо.