Спасатели из Ветки пришли на помощь… птенцам совы

/ Общество
Просмотров: 133

В понедельник, 12 мая, в дежурную часть Ветковского РОЧС обратились за помощью туристы. Как сообщили звонившие, на Красной площади райцентра двое птенцов совы выпали из гнезда.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Как отметили спасатели, «в перечень услуг, которые оказывает МЧС, это не входит». Однако благодаря тому, что рядом проходили плановые занятия, спасатели пришли на помощь. «Когда учения закончились, заехали и помогли совятам», - сообщили в МЧС.

Спасатели подобрали двух птенцов, а потом при помощи коленчатого подъемника доставили их в родное гнездо.

 
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: МЧС совы Город: Ветка

Другие материалы на эту тему:

Фоторепортаж. Как тушили пожар на мебельной фабрике на Хоружей

Фоторепортаж. Как тушили пожар на мебельной фабрике на Хоружей

Огонь, вода и медные трубы. Спасатели организовали праздник для детей

Огонь, вода и медные трубы. Спасатели организовали праздник для детей

«Для них женщина, что половая тряпка». Как инженер потеряла работу в МЧС

«Для них женщина, что половая тряпка». Как инженер потеряла работу в МЧС

За 2 тысячи долларов — 2,5 года колонии

За 2 тысячи долларов — 2,5 года колонии