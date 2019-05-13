Почему Лукашенко не захотел ехать в Брюссель на саммит Восточного партнерства

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Беларусь пока не достигла высокого уровня развития отношений с Евросоюзом, заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 13 мая в Брюсселе, отвечая на вопрос, почему на саммит Восточного партнерства не приехал Александр Лукашенко.

Фото Представительства ЕС в Беларуси


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«Придет время — приедет и президент, — сказал Макей. — Пока мы не можем говорить о том, что мы достигли высокого уровня развития наших отношений с ЕС, сохраняются какие-то ограничения. Честно хочу сказать, что мы не видим, что даже в рамках нынешних мероприятий мы получили бы какую стопроцентную отдачу от такого визита».

Министр подчеркнул, что визит белорусского руководителя в Брюссель должен быть «максимально результативным, максимально насыщенным».

«Мы исходим из таких подходов.  Но, думаю, в любом случае встречи, которые мы проведем здесь, будут очень важны для всех сторон», — отметил Макей.

Сюжет: Отношения Беларуси и ЕС
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Тэги: Восточное партнерство Беларусь-ЕС Персона: Владимир Макей Александр Лукашенко

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